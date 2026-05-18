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18.05.2026 07:01:06

Ausblick: Eureka Forbes legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eureka Forbes wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 2,48 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,56 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eureka Forbes in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 6,71 Milliarden INR im Vergleich zu 6,13 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,37 INR, gegenüber 8,46 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 26,63 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 24,37 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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