Eureka Forbes Aktie

Eureka Forbes

WKN DE: A3D718 / ISIN: INE0KCE01017

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Eureka Forbes präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eureka Forbes wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eureka Forbes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,81 INR je Aktie gewesen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent auf 6,59 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,66 INR aus. Im Vorjahr waren 8,46 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 27,57 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 24,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Eureka Forbes Limited Registered Shs

Analysen zu Eureka Forbes Limited Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Eureka Forbes Limited Registered Shs

