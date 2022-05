Ausblick: Eurobank Ergasias Services and mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Eurobank Ergasias Services and äußert sich am 25.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,022 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Eurobank Ergasias Services and 0,012 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 3,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 530,1 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Eurobank Ergasias Services and für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 513,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,079 USD im Vergleich zu 0,054 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,10 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at