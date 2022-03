Ausblick: Eurobank Ergasias Services and öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eurobank Ergasias Services and wird am 10.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eurobank Ergasias Services and im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,017 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,031 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 524,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 32,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 774,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,062 USD, gegenüber 0,091 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

