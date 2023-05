Ausblick: Eurobank Ergasias Services and präsentiert Quartalsergebnisse

Eurobank Ergasias Services and wird sich am 17.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,033 USD. Das entspräche einer Verringerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,037 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,27 Prozent auf 696,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Eurobank Ergasias Services and noch 750,8 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,121 USD je Aktie, gegenüber 0,096 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,65 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at