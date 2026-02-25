EUROBANK Aktie

EUROBANK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41XCJ / ISIN: GRS829003003

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: EUROBANK stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EUROBANK wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,098 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte EUROBANK 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 44,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,55 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei EUROBANK für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 855,1 Millionen EUR aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,385 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,400 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,36 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,97 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

