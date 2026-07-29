Ausblick: EUROBANK zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EUROBANK wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,103 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 37,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 911,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,46 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,424 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,370 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,66 Milliarden EUR, gegenüber 6,02 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at