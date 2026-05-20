Ausblick: EuroDry präsentiert Quartalsergebnisse

EuroDry wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,417 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,350 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 69,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,6 Millionen USD gegenüber 9,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,76 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,550 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 67,2 Millionen USD, gegenüber 52,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at