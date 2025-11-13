Ausblick: EuroDry stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EuroDry stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,583 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,530 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll EuroDry mit einem Umsatz von insgesamt 14,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,83 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,763 USD aus. Im Vorjahr waren -4,620 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 48,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 61,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

