Ausblick: EuroDry stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EuroDry wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,200 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EuroDry in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 17,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 14,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,340 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -4,620 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 53,1 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 61,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at