Ausblick: Euronav legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Euronav äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,310 EUR je Aktie gegenüber 0,450 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 83,77 Prozent auf 389,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 211,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,491 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,10 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 869,2 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at