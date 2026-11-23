Euronav Aktie
WKN: A0DNRS / ISIN: BE0003816338
|
23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Euronav legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Euronav lädt am 24.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,670 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1016,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 EUR je Aktie erzielt worden waren.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 510,9 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 31,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 388,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,25 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,620 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 2,03 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Euronav S.A.
|
07:01
|Ausblick: Euronav legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.26
|Erste Schätzungen: Euronav stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.08.26
|Ausblick: Euronav präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Euronav gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Euronav S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Euronav S.A.
|14,64
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung voraus? ATX könnte leicht erholt starten -- DAX vor robustem Start -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in in China
Am heimischen Aktienmarkt könnte leichte Erholung das Bild prägen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Startgewinne möglich. In Fernost zeigen sich die Börsen verhalten höher.