Ausblick: Euronav präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Euronav wird am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,227 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 EUR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 364,2 Millionen EUR gegenüber 223,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,620 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 1,76 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at