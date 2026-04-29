Ausblick: Euronet Worldwide informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Euronet Worldwide wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,45 USD. Dies würde einem Zuwachs von 70,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Euronet Worldwide 0,850 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 969,7 Millionen USD – ein Plus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Euronet Worldwide 915,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,94 USD je Aktie, gegenüber 6,84 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,51 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at