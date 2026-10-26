Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Euronet Worldwide präsentiert Quartalsergebnisse
Euronet Worldwide präsentiert am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Euronet Worldwide 2,75 USD je Aktie eingenommen.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,19 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,69 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,84 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 4,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,24 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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