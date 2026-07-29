Ausblick: Euronet Worldwide stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Euronet Worldwide wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,94 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,52 Prozent erhöht. Damals waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,40 Prozent auf 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Euronet Worldwide noch 1,07 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,92 USD, gegenüber 6,84 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 4,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at