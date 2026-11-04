Ausblick: Euronext NV gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Euronext NV lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Euronext NV die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,06 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 38,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,49 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 526,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 20,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 438,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,63 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,34 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 2,11 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net