Ausblick: Euronext NV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Euronext NV lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 EUR gegenüber 1,81 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 522,7 Millionen EUR gegenüber 465,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,17 EUR, gegenüber 6,34 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 2,05 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at