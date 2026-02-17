Euronext NV Aktie

WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Euronext NV präsentiert Quartalsergebnisse

Euronext NV öffnet am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,70 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 21,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Euronext NV 1,40 EUR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Euronext NV im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 459,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,42 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,21 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,65 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 1,82 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,41 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Euronext NV

Analysen zu Euronext NV

Euronext NV

Euronext NV 126,20

