Ausblick: Euronext NV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Euronext NV lädt am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,95 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Euronext NV ein EPS von 1,62 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,52 Prozent auf 511,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Euronext NV noch 458,6 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,91 EUR aus. Im Vorjahr waren 6,34 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 2,00 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at