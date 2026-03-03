European Wax Cente a Aktie

European Wax Cente a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWNT / ISIN: US29882P1066

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: European Wax Center A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

European Wax Center A gibt am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,054 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte European Wax Center A ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,96 Prozent auf 46,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,688 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 207,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 216,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu European Wax Center Inc Registered Shs -A-

Analysen zu European Wax Center Inc Registered Shs -A-

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

European Wax Center Inc Registered Shs -A- 5,72 0,00% European Wax Center Inc Registered Shs -A-

