Ausblick: Europris ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Europris ASA präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,149 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,490 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,92 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,17 Milliarden NOK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,96 NOK, gegenüber 4,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 15,57 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,74 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at