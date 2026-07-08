Ausblick: Europris ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Europris ASA wird sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,69 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,81 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,80 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,00 NOK, gegenüber 4,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 15,61 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,74 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at