Europris ASA Aktie
WKN DE: A14U1Q / ISIN: NO0010735343
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08.07.2026 07:01:06
Ausblick: Europris ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Europris ASA wird sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,69 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,81 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,80 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,00 NOK, gegenüber 4,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 15,61 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,74 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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