Ausblick: Europris ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Europris ASA präsentiert am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,93 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Europris ASA 2,72 NOK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,69 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,38 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,17 NOK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,15 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,95 Milliarden NOK, gegenüber 12,63 Milliarden NOK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at