Europris ASA Aktie
WKN DE: A14U1Q / ISIN: NO0010735343
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Europris ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Europris ASA präsentiert am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,93 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Europris ASA 2,72 NOK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,69 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,38 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,17 NOK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,15 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,95 Milliarden NOK, gegenüber 12,63 Milliarden NOK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Europris ASA
|
28.01.26
|Ausblick: Europris ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Europris ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Europris ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Europris ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Europris ASA
Aktien in diesem Artikel
|Europris ASA
|7,67
|-3,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.