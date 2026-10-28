Europris ASA Aktie
WKN DE: A14U1Q / ISIN: NO0010735343
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Europris ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Europris ASA präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,935 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Europris ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,940 NOK in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,55 Milliarden NOK – das würde einem Zuwachs von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,53 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,54 NOK aus. Im Vorjahr waren 4,93 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 15,27 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 14,74 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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