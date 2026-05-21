Ausblick: Euroseas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Euroseas äußert sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Euroseas noch 5,29 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Euroseas im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 56,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,46 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,74 USD je Aktie, gegenüber 19,72 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 225,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 227,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at