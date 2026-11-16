Euroseas Aktie
WKN DE: A2PXCQ / ISIN: MHY235921357
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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Euroseas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Euroseas wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,25 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 56,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,57 USD, gegenüber 19,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 222,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 227,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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