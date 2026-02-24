Euroseas Aktie

WKN DE: A2PXCQ / ISIN: MHY235921357

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Euroseas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Euroseas lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,57 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Euroseas ein EPS von 3,49 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent auf 57,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,42 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 16,20 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 229,6 Millionen USD, gegenüber 212,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Euroseas Ltd Registered Shs

Analysen zu Euroseas Ltd Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Euroseas Ltd Registered Shs 51,50 0,98% Euroseas Ltd Registered Shs

