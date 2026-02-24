Euroseas Aktie
Ausblick: Euroseas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Euroseas lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,57 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Euroseas ein EPS von 3,49 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent auf 57,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,42 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 16,20 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 229,6 Millionen USD, gegenüber 212,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
