Euroseas Aktie
WKN DE: A2PXCQ / ISIN: MHY235921357
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Euroseas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Euroseas wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,09 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Euroseas 4,29 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,18 Prozent auf 56,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Euroseas noch 57,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,15 USD, wohingegen im Vorjahr noch 19,72 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 227,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 227,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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