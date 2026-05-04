Eve Aktie

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WKN DE: A3DKW8 / ISIN: US29970N1046

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Eve gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Eve öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,164 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,654 USD, gegenüber -0,700 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 0,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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