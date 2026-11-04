Eve Aktie
WKN DE: A3DKW8 / ISIN: US29970N1046
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Eve legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Eve präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eve im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,665 USD aus. Im Vorjahr waren -0,700 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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