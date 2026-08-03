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WKN DE: A3DKW8 / ISIN: US29970N1046

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Eve stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eve präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,184 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Eve mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,740 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,700 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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