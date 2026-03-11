EverCommerce Aktie
Ausblick: EverCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EverCommerce öffnet am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass EverCommerce im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,045 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 14,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 175,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei EverCommerce für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 150,1 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,094 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 588,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 698,8 Millionen USD waren.
