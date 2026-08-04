EverCommerce Aktie
WKN DE: A3CTLF / ISIN: US29977X1054
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: EverCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EverCommerce lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,149 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EverCommerce 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 152,3 Millionen USD – ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EverCommerce 148,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,718 USD je Aktie, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 618,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 588,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EverCommerce Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: EverCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: EverCommerce legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: EverCommerce legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: EverCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: EverCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: EverCommerce verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)