Ausblick: EverCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EverCommerce lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,149 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EverCommerce 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 152,3 Millionen USD – ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EverCommerce 148,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,718 USD je Aktie, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 618,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 588,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at