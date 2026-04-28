Ausblick: Evercore Partners A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Evercore Partners A veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Evercore Partners A noch ein Gewinn pro Aktie von 3,48 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,17 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 67,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 699,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,17 USD je Aktie, gegenüber 14,05 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at