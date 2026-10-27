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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Evercore Partners A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Evercore Partners A wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,52 USD. Das entspräche einer Verringerung von 26,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,41 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 878,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,97 USD im Vergleich zu 14,05 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,56 Milliarden USD, gegenüber 3,88 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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