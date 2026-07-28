Ausblick: Evercore Partners A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evercore Partners A stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,03 USD. Dies würde einem Zuwachs von 28,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Evercore Partners A 2,36 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 838,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 985,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,85 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 14,05 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,87 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at