Ausblick: Evercore Partners A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Evercore Partners A präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Evercore Partners A nach den Prognosen von 8 Analysten 1,12 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 979,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,43 USD im Vergleich zu 9,08 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,68 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,00 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at