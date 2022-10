Ausblick: Everest Reinsurance Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Everest Reinsurance Group präsentiert in der am 26.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -4,947 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Everest Reinsurance Group noch ein Verlust pro Aktie von -1,340 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Everest Reinsurance Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,35 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,40 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,46 USD, gegenüber 28,97 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 12,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,87 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at