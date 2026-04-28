Ausblick: Everest Reinsurance Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Everest Reinsurance Group wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 13,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Everest Reinsurance Group ein EPS von 4,90 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,26 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Everest Reinsurance Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,17 Milliarden USD aus.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 52,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 37,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,57 Milliarden USD, gegenüber 17,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at