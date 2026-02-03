Ausblick: Everest Reinsurance Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Everest Reinsurance Group wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -13,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Everest Reinsurance Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,49 Milliarden USD im Vergleich zu 4,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 45,31 USD je Aktie, gegenüber 31,78 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 17,65 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 17,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at