Everest Reinsurance Group Aktie

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WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Everest Reinsurance Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Everest Reinsurance Group gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 8,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Everest Reinsurance Group ein EPS von 6,09 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,76 Prozent auf 3,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 53,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 37,80 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,53 Milliarden USD, gegenüber 17,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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