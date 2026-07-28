Ausblick: Everest Reinsurance Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Everest Reinsurance Group präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 14,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 16,10 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Everest Reinsurance Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,99 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Everest Reinsurance Group 4,49 Milliarden USD umsetzen können.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 52,44 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 37,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,96 Milliarden USD, gegenüber 17,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at