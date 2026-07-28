Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Everest Reinsurance Group Aktie

Everest Reinsurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Everest Reinsurance Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Everest Reinsurance Group präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 14,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 16,10 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Everest Reinsurance Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,99 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Everest Reinsurance Group 4,49 Milliarden USD umsetzen können.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 52,44 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 37,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,96 Milliarden USD, gegenüber 17,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Everest Reinsurance Group Ltd.

mehr Nachrichten