Evergy Aktie
WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Evergy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Evergy wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,811 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Evergy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,36 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD, gegenüber 3,66 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 6,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,92 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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