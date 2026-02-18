Evergy Aktie
WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Evergy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Evergy wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,551 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Evergy 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,43 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 17,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Evergy einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD eingefahren.
10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,95 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,03 Milliarden USD, gegenüber 5,82 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
