Ausblick: Evergy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Evergy stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 2,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,03 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,93 Milliarden USD gegenüber 1,80 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,66 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,31 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net