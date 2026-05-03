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WKN DE: A2JPMX / ISIN: US30041R1086

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: EverQuote A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

EverQuote A stellt am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,440 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EverQuote A 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 180,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,6 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,98 USD aus. Im Vorjahr waren 2,63 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 778,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 692,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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