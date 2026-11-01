EverQuot a Aktie
WKN DE: A2JPMX / ISIN: US30041R1086
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: EverQuote A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
EverQuote A veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,488 USD aus. Im letzten Jahr hatte EverQuote A einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll EverQuote A nach den Prognosen von 8 Analysten 203,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD aus. Im Vorjahr waren 2,63 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 801,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 692,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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