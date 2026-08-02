Ausblick: EverQuote A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EverQuote A äußert sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,523 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,390 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 190,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 21,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte EverQuote A einen Umsatz von 156,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 797,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 692,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at