Ausblick: Eversource Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eversource Energy stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,71 Milliarden USD gegenüber 2,97 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,75 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,27 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 12,80 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 11,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

